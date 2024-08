Un Si Grand Soleil spoilers : l’incroyable geste de Laurine, les résumés jusqu’au 30 août 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 30 août 2024 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 26 au vendredi 30 août 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que Boris et Laurine vont finalement s’unir pour sauver la vie d’Alain, empoisonné par Catherine Laumière pendant la fête de son mariage avec Elisabeth. Et ils vont réussir ! Elisabeth va vivre un grand moment de soulagement et apprendre que c’est Laurine qui a sauvé son mari.

De son côté, Eve commence à douter de Muriel alors qu’Alix retrouve enfin ce qu’on lui a volé.



Un si grand soleil spoilers les résumés du 26 au 30 août 2024

Lundi 26 août 2024 (épisode 1455) : En visionnant les vidéos du mariage de son père, Flore découvre un élément troublant. Quant à Alix, le sort semble s’acharner contre elle : serait-ce la fin de sa galerie ?

Mardi 27 août 2024 (épisode 1456) : En suivant son intuition, Boris pourrait bien faire une découverte très compromettante. De son côté, Ludo est contraint de s’embarquer dans un plan risqué.

Mercredi 28 août 2024 : pas de diffusion

Jeudi 29 août 2024 (épisode 1457) : Prête à tout pour secourir Alain, Elisabeth tente sa dernière chance. Pendant ce temps, Marie-Sophie entraîne Marc dans une opération de sauvetage très particulière.

Vendredi 30 août 2024 (épisode 1458) : Alors que Laurine s’empêtre dans son mensonge, Eve perçoit un malaise chez Muriel lorsqu’elle évoque Boris…

