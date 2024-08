Un Si Grand Soleil du 27 août : l'état d'Alain se dégrade, Boris découvre que... (résumé et vidéo épisode 1456 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 27 août 2024, spoiler résumé de l'épisode 1456 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mardi 27 août 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Boris récupère le tailleur de sa mère au pressing, il n’est pas prêt mais il insiste pour le récupérer sale… Boris fait un prélèvement sur la tâche de la veste de Catherine.

Alix annonce à Claudine qu’elle a réfléchi, elle n’a plus d’argent et plus d’énergie, elle veut déposer le bilan. Claudine va s’occuper de négocier au mieux avec ses créanciers et elle la tient au courant. Maéva a tout entendu et se sent mal… Alix la remercie pour tout mais elle va fermer la galerie. Maéva annonce à Alix qu’elle doit lui dire quelque chose.



Elisabeth parle à Alain, toujours dans le coma. Elle lui dit que Flore est formidable… L’appareil qui surveille son coeur se met à sonner, Evan demande à faire sortir Elisabeth, qui est anéantie. Pendant ce temps là, Boris appelle Bilal pour lui demander un service. Il veut qu’il analyse un truc, il prétexte que sa mère ait retrouvé son chat mort et que le voisin l’ait empoisonné. Bilal accepte.

Alix est hors d’elle, Maéva lui révèle que c’est un pote de Tom qui a fait le coup. Alix exige de savoir où elle peut le trouver, Maéva lui dit qu’il bosse sur les bateaux avec Tom. Alix fonce sur le port et s’en prend à Roméo. Elle veut savoir à qui il a vendu les photos, il lui parle de José Alvaro. Tom supplie Alix de ne pas le dénoncer, elle lui dit qu’elle va régler les choses à sa façon et en attendant il l’oublie !

Evan annonce à Elisabeth que la crise est passée mais l’état d’Alain s’est encore dégradé. Ils ont réussi à le stabiliser mais il ne peut pas garantir qu’il va s’en sortir. Pendant ce temps là, Bilal fait les analyses. Il annonce à Boris que c’est du laurier rose réduit en poudre, c’est très toxique.

Maéva explique à Tom qu’elle était obligée de tout dire à Alix, Tom comprend et ne lui en veut pas. Il s’inquiète de ce que va faire Alix… Celle-ci appelle Claudine pour suspendre les démarches. Claudine est surprise et lui demande ce qu’elle prépare comme magouille. Alix dit juste avoir une idée. Elle raccroche, Ludo retrouve Alix…

A l’hôpital, Elisabeth et Flore sont terrifiées. Elisabeth est en larmes, elle confie à Flore qu’elle n’y arrive plus. Flore lui dit d’aller se reposer, elle va rester auprès d’Alain.

Alix annonce à Ludo qu’elle sait où sont les photos… Elle veut qu’il l’aide à récupérer les photos chez José. Ludo n’a pas envie d’avoir des problèmes avec ce truands. Alix s’énerve, c’est sa faute pour Nicolas ! Ils vont directement chez Alvaro…

Boris confronte sa mère sur l’empoisonnement d’Alain. Il sait ce qu’elle a fait. Elle nie mais Boris n’est pas dupe. Catherine exige des excuses, Boris s’en va sans un mot. Il va à l’hôpital et dit tout à Laurine afin qu’elle sauve Alain. Mais Laurine ne sait pas comment elle va expliquer à ses collègues qu’elle ait trouvé le bon diagnostic… Boris lui dit qu’elle n’a pas le choix, sinon Alain va mourir !

