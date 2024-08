Un Si Grand Soleil spoiler : Alix entraine Ludo dans un sale coup... (vidéo épisode du 30 août 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 30 août 2024 – Alix va passer à l’action dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors qu’elle a démasqué le cambrioleur de la galerie et qu’elle sait où sont les photos volées, elle entraine Ludo pour cambrioler José, le receleur !











De nuit, cagoulés, Alix et Ludo s’introduisent chez José et évidemment, ils déclenchent l’alarme… José reçoit une alerte d’intrusion, il est en voiture. Le temps est compté pour Alix et Ludo, qui doivent faire vite pour éviter que José ne revienne avant qu’ils soient partis !

Ils finissent par retrouver les photos de Tushido et les récupèrent avant que José n’arrive. Mission risquée mais réussie pour Alix et Ludo.

VIDÉO Un si grand soleil spoiler, extrait de l’épisode 1458 du 30 août 2024

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv

