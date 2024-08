C dans l’air du 28 août 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 28 août 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 28 août 2024 : le sommaire

⚫️ Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur des *Contestations* (éditions Belopolie), sera l’invité de Caroline Roux ce soir.

La France est actuellement dans une situation de blocage avec un gouvernement provisoire en place depuis 43 jours, tandis que les consultations politiques se poursuivent. Lundi soir, Emmanuel Macron a écarté la possibilité de former un gouvernement de gauche dirigé par Lucie Castets, invoquant la nécessité de préserver la « stabilité institutionnelle ». Selon lui, si le NFP venait au pouvoir, les autres groupes parlementaires voteraient une motion de censure contre ce gouvernement.

La gauche dénonce cette décision comme un déni de démocratie, et les Insoumis ont annoncé leur intention de déposer une motion de destitution contre Emmanuel Macron auprès du bureau de l’Assemblée nationale. Dominique Rousseau reviendra sur cette situation de paralysie politique, marquée par un gouvernement démissionnaire depuis 43 jours.

⬛ Le « plan pour la victoire » de Zelensky

Kiev continue ses opérations en territoire russe. Trois semaines après une incursion dans la région de Koursk, l’armée ukrainienne a mené un raid dans la région de Belgorod, plus au sud. Zelensky justifie ces actions en déclarant vouloir « contraindre la Russie à mettre fin à la guerre ». Le président ukrainien a également annoncé son intention de présenter prochainement un plan de paix à Joe Biden. Il est convaincu que le conflit avec la Russie se terminera « par un dialogue », mais insiste sur le fait que « Kiev devra être en position de force » pour ce faire.



Les combats se poursuivent également dans le Donbass, où les forces russes continuent de progresser. Les incursions ukrainiennes en Russie ont un coût élevé : le pays a subi en début de semaine la plus importante vague de frappes aériennes depuis le début du conflit. Cette escalade suscite des préoccupations au sein de la communauté internationale, notamment en raison des risques potentiels d’une catastrophe nucléaire près de la centrale de Koursk, en Russie.

En parallèle, l’arrestation en France de Pavel Dourov, PDG de Telegram, suscite de vifs débats. Il est accusé de ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour empêcher l’utilisation de la plateforme à des fins criminelles, telles que la vente de drogues, d’armes, ou la diffusion de contenus pédopornographiques ou terroristes. Cette arrestation a suscité l’indignation de nombreuses personnalités, qui y voient une atteinte à la liberté d’expression. En Russie, elle a provoqué des réactions contrastées, tant au sein du Kremlin que parmi les opposants à Poutine.

Pendant ce temps, les préparatifs pour les Jeux paralympiques de Paris battent leur plein. Dès demain, et pendant dix jours, des athlètes handicapés venus du monde entier s’affronteront. Parmi eux, des Ukrainiens fiers de représenter leur pays, s’entraînant loin des combats, au Creps de Nancy.

Alors, quel est l’état actuel du rapport de force dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine ? Pourquoi l’arrestation de Pavel Dourov suscite-t-elle une telle polémique ? Dans quel état d’esprit sont les athlètes ukrainiens à l’approche des Jeux paralympiques ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mercredi 28 août 2024