Un Si Grand Soleil spoiler : Elisabeth a tout compris, Evan trompe Chloé (résumé épisode du 2 septembre 2024)

Un si grand soleil spoiler, épisode 1459 épisode du 2 septembre 2024 – Elisabeth va finalement tout comprendre au sujet de l’empoisonnement d’Alain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Dans quelques semaines, elle comprend que c’est Catherine qui a empoisonné Alain et décide de porter plainte !











Elisabeth porte plainte contre Catherine Laumière

Elisabeth a compris que si Laurine a sauvé Alain en posant le bon diagnostic, ce n’est pas un hasard. Elle confronte la jeune femme, persuadée qu’elle couvre sa mère. Elisabeth a compris que c’est Catherine qui a empoisonné Alain et elle décide de porter plainte.

Au commissariat, Elisabeth retrouve Becker pour porter plainte contre les Laumière, c’est Manu qui s’occupe d’elle. Becker ne négligera aucune piste pour trouver ce qui est arrivé Alain. Pendant ce temps là, Alain est guéri et peut sortir de l’hôpital mais Elisabeth ne lui a pas parlé de ses soupçons…

Et chez L Cosmétiques, Bilal a compris que Boris lui a menti au sujet de l’analyse. Il a fait le rapprochement entre la poudre de laurier et l’empoisonnement d’Alain. Bilal ne veut pas avoir de problèmes à cause de lui, Boris lui répond de se remettre au travail et d’oublier tout ça.



Evan trompe Chloé

Chloé aimerait faire un week-end en amoureux avec Evan pour se retrouver. Mais il n’est pas emballé… Et pire, le soir Evan ment à Chloé en prétextant une garde alors qu’il va retrouver une femme d’une appli de rencontres !

