Ici tout commence spoiler : Teyssier nomme un nouveau directeur ! (vidéo épisode du 15 août)

Ici tout commence spoiler – Marc Leroy va finalement perdre la place de directeur dans le feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, mauvais surprise quand Benoit Delobel débarque et qu’il annonce à Marc et Rose que Teyssier l’envoie pour le remplacer jusqu’à son retour !











Benoit va prendre la place de Marc et remplacer Emmanuel jusqu’à son retour. Teyssier serait mécontent de la gestion de l’institut en son absence ! Enzo Lopez co-directeur du master, des profs qui se ridiculise, un élève non diplomé au concours du master, et un client du Double A qui finit à l’hôpital ! La liste est longue et Marc cède sa place sans insister…

Rose voit l’arrivée de Delobel d’un mauvais oeil et le prévient que concernant Enzo, elle ne lâchera pas !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 981 du 15 août 2024, Benoit Delobel nouveau directeur

