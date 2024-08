Un Si Grand Soleil spoiler : le terrible enlèvement d’Evan ! (VIDÉO)

Publicité





Un si grand soleil spoiler retour – Les choses vont mal tourner pour Evan et sa famille la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». En effet, lundi, Evan va mentir à Chloé concernant une prétendue garde alors qu’en réalité, il se rend à un date avec une femme d’une appli de rencontres…











Publicité





Mais malheureusement pour Evan, le rendez-vous ne va pas du tout se penser comme il l’imaginait. C’est un piège tendu par le tueur en série que traque Hugo ! Evan se fait enlever et séquestrer…

De son côté, Chloé est très inquiète et ne comprend pas. Janet l’informe qu’Evan n’était pas de garde et le téléphone d’Evan est éteint. Robin est terrifié, il sent qu’il est arrivé quelque chose à son père.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : un personnage phare va faire son grand retour !



Publicité





VIDÉO Evan enlevé par un tueur en série

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook icic