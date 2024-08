C dans l’air du 30 août 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 30 août 2024, invités et sommaire













C dans l’air du 30 août 2024 : le sommaire

⬛ Matignon : l’hypothèse Cazeneuve

Emmanuel Macron a déclaré qu’il s’exprimera « en temps voulu et dans le bon cadre » à propos de la situation politique française, lors d’une intervention en Serbie. Il a ajouté : « Je fais tous mes efforts (…) pour aboutir à la meilleure solution pour le pays », en réponse aux critiques récentes l’accusant de procrastiner depuis les élections législatives.



Pendant ce temps, les candidatures pour le poste de Premier ministre se multiplient. Ségolène Royal s’est dite « disponible » pour « essayer de constituer un gouvernement d’union », tandis que Karim Bouamrane, maire PS de Saint-Ouen, estime qu’il est « en capacité » d’être un « Premier ministre de compromis ». De leur côté, les Insoumis maintiennent la menace d’une destitution de Macron. Mathilde Panot a également saisi le Conseil constitutionnel, contestant que des ministres démissionnaires exercent la fonction de député, invoquant une violation de la séparation des pouvoirs.

Le nom de Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de François Hollande, revient fréquemment pour Matignon, une perspective qui ravive les tensions au sein du Parti socialiste, réuni à Blois pour ses universités d’été. Des voix au sein du parti plaident pour une prise de distance avec La France insoumise et refusent de censurer tout gouvernement qui ne serait pas dirigé par Lucie Castets.

En parallèle, de l’autre côté de la Manche, le nouveau Premier ministre travailliste Keir Starmer ne bénéficie d’aucun état de grâce. À peine installé à Downing Street, il doit affronter des émeutes racistes orchestrées par des groupes d’extrême-droite, ainsi que d’importants défis économiques. Starmer a averti que le premier budget de son gouvernement sera « douloureux », évoquant une possible réduction des dépenses publiques et une augmentation des impôts.

La question reste posée : qui Macron choisira-t-il pour occuper Matignon ? Le Parti socialiste risque-t-il une division interne ? Et quel bilan tirer des premières semaines de Keir Starmer à Downing Street ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce vendredi 30 août 2024