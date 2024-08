Un Si Grand Soleil Spoilers : Elisabeth anéantie, Boris et Laurine s’unissent, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 26 au 30 août 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 26 au 30 août 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut vous dire qu’Elisabeth va être anéantie alors que l’état d’Alain se détériore. Flore a épluché les images du mariage et a découvert Catherine proche du verre d’Alain… Boris a la même intuition et fait analyser la veste de Catherine par Bilal chez L Cosmétiques. Il trouve alors que sa mère a empoisonné Alain avec de la poudre de laurier rose. Il s’unit avec Laurine, qui à l’hôpital réussit à sauver Alain en orientant Evan vers ce poison…

De son côté, Alix perd tout. Mais Tom découvre qui a cambriolé la galerie et pour retrouver ses photos, Alix est prête à tout. Elle entraine Ludo dans son plan…



Publicité





Quant à Eve, elle surprend Muriel et Boris et se pose des questions…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 26 au 30 août 2024

Lundi 26 août 2024 (épisode 1455) : En visionnant les vidéos du mariage de son père, Flore découvre un élément troublant. Quant à Alix, le sort semble s’acharner contre elle : serait-ce la fin de sa galerie ?

Mardi 27 août 2024 (épisode 1456) : En suivant son intuition, Boris pourrait bien faire une découverte très compromettante. De son côté, Ludo est contraint de s’embarquer dans un plan risqué.

Mercredi 28 août 2024 : pas de diffusion (ouverture de Jeux Paralympiques)

Jeudi 29 août 2024 (épisode 1457) : Prête à tout pour secourir Alain, Elisabeth tente sa dernière chance. Pendant ce temps, Marie-Sophie entraîne Marc dans une opération de sauvetage très particulière.

Vendredi 30 août 2024 (épisode 1458) : Alors que Laurine s’empêtre dans son mensonge, Eve perçoit un malaise chez Muriel lorsqu’elle évoque Boris…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil : la série change de chaîne dès le 9 septembre !

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 26 au 30 août 2024

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.