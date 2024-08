Echappées Belles du 24 août : direction le Cambodge ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 24 août 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez un numéro du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, la rediffusion « Les merveilles du Cambodge ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 24 août « Les merveilles du Cambodge »

Jérôme se lance dans un voyage captivant et inattendu au pays du sourire. Bien que le Cambodge regorge de merveilles à découvrir, comme les majestueux temples d’Angkor, souvent appelés la huitième merveille du monde, ce sont avant tout ses habitants, avec leurs bras ouverts et leurs sourires contagieux, qui constituent la véritable richesse du pays.

Ce pays d’Asie du Sud-Est, en perpétuelle transformation, attire de plus en plus de visiteurs du monde entier, avec plus de six millions de touristes chaque année, soit plus du double par rapport à il y a dix ans. Pourtant, le Cambodge porte encore les cicatrices d’un passé douloureux. Malgré cela, le pays se modernise grâce à sa jeunesse dynamique, qui représente la moitié de la population, âgée de moins de 25 ans. Cette jeune génération, tout en étant attachée à son patrimoine culturel et environnemental exceptionnel, souhaite évoluer sans renier les traditions et les traces du passé.



C’est sur ces thèmes que Jérôme Pitorin souhaite s’interroger : comment le Cambodge parvient-il à se relever de ses blessures passées ? Comment réussit-il à se redécouvrir à travers ses traditions ancestrales tout en étant en pleine mutation ? Le pays, avec ses paysages paisibles et son patrimoine exceptionnel, inspire une douceur de vivre tout en soulevant des questions sur sa préservation.

Pour explorer ces enjeux, Jérôme s’éloigne de l’effervescente Siem Reap, ville phare du tourisme et berceau de la civilisation khmère, pour s’immerger dans la vie quotidienne des communautés isolées des régions les plus reculées. De la majesté des temples de Siem Reap aux authentiques villages flottants des îles paradisiaques de Koh Rong, en passant par la vie vibrante des communautés sur les rives du Mékong, Jérôme se lance dans un nouveau voyage, riche de promesses et de découvertes. C’est au cœur d’un Cambodge à la fois chargé d’histoire et animé par un vent de renouveau que notre globe-trotteur s’aventure !

Reportages : Angkor, un trésor à préserver / Parfum d’aventure dans un pays aux multiples visages / Poivre et sel, recettes d’une cuisine épicée / Une jeunesse trait-d’union entre deux Cambodge / Le bouddhisme dans la peau / L’art du théâtre d’ombre

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 24 août 2024 dès 21h sur France 5