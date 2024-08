Zone Interdite du 6 août : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 6 août 2024 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce mardi soir sur M6 avec un nouveau numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Une villa au soleil à petit prix : à l’étranger, ils ont trouvé leur paradis ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 6 août « Une villa au soleil à petit prix : à l’étranger, ils ont trouvé leur paradis »

Posséder une maison de vacances au bord de l’eau ou une retraite verdoyante à la campagne pour les week-ends est un rêve pour de nombreuses familles. Cependant, en France, avec la flambée des prix de l’immobilier et des taux d’intérêt en hausse, ce rêve devient inaccessible pour beaucoup. Pour réaliser leur rêve, certains n’hésitent pas à chercher au-delà des frontières. Un riad au Maroc pour 42 000 euros, une maison de pêcheur sur une île grecque pour 50 000 euros, une cabane dans la forêt finlandaise, ou une maison avec vue imprenable sur la Costa Blanca en Espagne pour 180 000 euros… Nous avons suivi des familles qui ont déniché de véritables trésors ! Leur stratégie : s’éloigner des zones déjà saturées. Ils ont réalisé l’affaire de leur vie, mais avant de profiter de leurs vacances, de nombreux défis les attendent. Entre la barrière de la langue et les complications administratives, quels pièges doivent-ils éviter ? Il leur faudra de la patience et beaucoup d’énergie pour mener à bien leurs projets.

En Grèce, Marc et Julie, deux enseignants, ont trouvé la perle rare. Oubliées les îles de Mykonos et Santorin, déjà saturées et coûteuses. Sur une petite île de seulement 2 000 habitants, ils ont acheté une ancienne maison de pêcheur pour à peine 50 000 euros. Une habitation au fort potentiel, mais avant de pouvoir en profiter toute l’année, ils doivent effectuer de gros travaux, notamment installer l’eau chaude. Leur défi : acheminer les matériaux nécessaires sur cette île isolée et s’entendre avec des ouvriers parlant uniquement le grec.



Se lancer dans des travaux à l’étranger peut vite devenir un casse-tête. Depuis six ans, Tony, un Marseillais de 55 ans, a entrepris un important projet de rénovation. Il a acheté un riad à Fès, au Maroc, pour 42 000 euros. Un bijou d’architecture locale en plein cœur de la vieille ville, mais les travaux sont titanesques. Bien que son chef de chantier le tienne informé par visioconférence, rien ne se passe comme prévu. Il rêve d’inviter toute sa famille à Noël, mais le petit palais sera-t-il enfin prêt ?

Eddy et Aurélie ont eux aussi pris un pari audacieux : il y a six mois, ce couple d’Arcachon (Gironde) a acheté une résidence secondaire sans même la visiter ! Ils ont craqué pour une maison à deux pas de la plage, à Calpe, sur la Costa Blanca, une des zones touristiques les plus prisées du littoral espagnol. Leur maison de 90 mètres carrés nécessite une grande rénovation et ils doivent faire vite. Pour rentabiliser leur investissement, ils veulent louer leur nouvelle acquisition dès que possible. Entre rénovation express et visites avec des agents immobiliers locaux, ils découvrent les particularités du marché espagnol, bien différent des règles françaises.

Et puis, il y a ceux qui cherchent le soleil dans des lieux inattendus. Cap au Nord avec Mikael et Sandrine… Pour 90 000 euros, ces Montpelliérains se sont offerts une maison de 130 mètres carrés au cœur de la forêt finlandaise. C’était le rêve de Mikael, et il tente maintenant de convertir sa femme aux joies des grands espaces. Problème : elle ne supporte pas le froid ! En hiver, le thermomètre peut descendre jusqu’à -30°C. Comment va-t-il s’y prendre pour faire aimer à Sandrine les contrées finlandaises ?

« Une villa au soleil à petit prix : à l’étranger, ils ont trouvé leur paradis », c’est ce soir dans « Zone Interdite » dès 21h10 sur M6.