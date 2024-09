50mn Inside du 28 septembre : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 28 septembre 2024, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 28 septembre 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

💂 A la une – Kate Middleton : les confidences de son frère

De nouvelles révélation sur la famille royale d’Angleterre et sur la princesse Kate. Cette fois, c’est son frère, James Middleton, qui sort une autobiographie. Alors qu’allons-nous y apprendre ?

💍 En coulisses – Le salon du mariage

Comment préparer le plus beau jour de sa vie ? Le plus beau mais aussi le plus onéreux. Créateurs de robes de mariées, décorateurs, traiteurs, comment font-ils pour tirer leur épingle du jeu ?



🎤 Le portrait – Lady Gaga

Isabelle Ithurburu est allée à Londres à la rencontre de Lady Gaga.

🎸 La story – Patrick Bruel : l’artiste qui voulait être aimé

Pourquoi a-t-il cherché toute sa vie l’amour du public ?

50mn Inside du 28 septembre 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🍕 Le document – Comment la pizza a conquis le monde

Direction l’Italie sur les traces de la pizza. Une fierté nationale, une promesse de voyage à elle toute seule. Quels sont les secrets de cette spécialité qui a conquis le monde ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.