Téléfilms de Noël : TF1 annonce leur retour encore plus tôt que d’habitude !

Le moment tant attendu de l’année est enfin de retour sur TF1 et TF1+ : la saison des films de Noël ! À partir du lundi 14 octobre 2024 sur TF1 et dès le dimanche 13 octobre sur TMC, plongez dans l’univers féérique des fêtes de fin d’année avec une programmation exclusive.











Chaque jour, du lundi au vendredi à partir de 14h20, TF1 vous propose des films inédits, parfaits pour se plonger dans la magie de Noël en famille, entre amis ou même en solo. Et pour encore plus de flexibilité, retrouvez tous ces films en streaming à la demande sur TF1+.

Rendez-vous dès le lundi 14 octobre avec l’inédit

– Mon conte de fées de Noël (14h20)

Avec Lacey Chabert et Scott Wolf (La Vie à Cinq), cette histoire magique vous emmène en Écosse, où Lindsay et Brad, invités par leur mère pour passer Noël, découvrent que ce voyage réveillera des souvenirs du passé et bouleversera leur avenir.

À suivre au cours de la semaine :

– A la recherche de mon ange gardien (inédit)

– Mission illuminations de Noël (inédit)

– Noël, mon ex et moi (inédit)

– L’âme sœur de Noël (inédit)



Laissez-vous envoûter par ces récits captivants et vivez pleinement l’esprit de Noël grâce à TF1. Que ce soit à la télévision ou en streaming, préparez-vous à des moments chaleureux et enchanteurs. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable !