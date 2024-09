Publicité





66 minutes du 15 septembre 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 15 septembre 2024, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Christelle Doisy : le procès de la mante religieuse

Surnommée la mante religieuse, Christelle Doisy, 50 ans, a mené une vie d’escroqueries sous de multiples identités à travers la France, accumulant des dizaines de plaintes à son encontre. Ses victimes : principalement des hommes qu’elle a séduits et manipulés grâce à une méthode bien rodée. Tout commence sur des sites de rencontres, où ses « cibles » succombent à son charme. Une relation amoureuse s’installe, ou du moins, c’est ce qu’elle leur fait croire. Mariage, déménagement, enfant… Mais pour ces hommes, l’idylle tourne vite au cauchemar, marqué par des dettes, des vols, des faux documents, des chèques sans provision et des impayés. Il aura fallu plus de 18 ans pour arrêter Christelle Doisy, finalement interpellée en Grèce en novembre dernier. Fugitive à plusieurs reprises, elle a également enlevé ses enfants à deux occasions. Cette semaine, elle comparaissait aux côtés d’un de ses ex-maris devant le tribunal d’Amiens. Plongée dans son procès au cœur de la Somme.



🔵 Des médiums pour animaux ?

Mon chat m’aime-t-il vraiment ? Mon chien est-il heureux ? Ces questions vous ont peut-être déjà traversé l’esprit. Aujourd’hui, des experts d’un genre nouveau prétendent avoir la réponse. Appelés « communicants animaliers », ils affirment pouvoir entrer en télépathie avec votre animal de compagnie et traduire ses émotions en mots, parfois simplement à partir d’une photo ! Consultations, stages… Ce marché, originaire des États-Unis, connaît un véritable essor en France. Même France Travail propose une formation de « praticien en communication animale ». Toutefois, les vétérinaires restent sceptiques, et les arnaques sont fréquentes. Enquête sur ceux qui prétendent comprendre l’esprit de nos compagnons à quatre pattes.

🔵 Electroménager : la maison de demain

Mini lave-linge, téléviseurs ultra-modernes ou encore fours connectés intelligents, ce ne sont que quelques-unes des nombreuses nouveautés dévoilées récemment en Allemagne. Chaque année, Berlin accueille le plus grand salon européen consacré aux appareils électroniques et électroménagers. Avec près de deux mille exposants, allant des grandes marques aux start-ups innovantes, dont certaines françaises, tous sont venus présenter leurs dernières créations. Parmi ces innovations, certaines pourraient bien se retrouver sous nos sapins d’ici la fin de l’année !

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Ils cherchent l’amour par tous les moyens

Comment trouver l’amour ? Une question intemporelle que les sites et applications de rencontres tentent de résoudre. Pourtant, pour certains célibataires en quête d’authenticité, ces outils semblent dépassés. Ils doivent alors sortir de leur zone de confort, vaincre leur timidité et tirer des leçons de leurs échecs pour rencontrer la personne idéale. Aujourd’hui, les opportunités ne manquent pas avec l’essor des professionnels du « match » et des événements dédiés : randonnées, pique-niques géants, « pitch dating », dîners de célibataires, etc. Nous avons suivi cinq célibataires dans leur quête de l’âme sœur, une aventure parfois difficile, mais pleine d’espoir.

