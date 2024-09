Publicité





66 minutes du 29 septembre 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 29 septembre 2024, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Philippine : émotion et colère

C’est un drame qui touche la France depuis une semaine. Samedi dernier, le corps de Philippine, âgée de 19 ans, a été découvert partiellement enseveli près du Bois de Boulogne à Paris. Étudiante à l’Université de Dauphine, elle avait disparu la veille alors qu’elle se préparait à rejoindre ses parents à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines).

Rapidement, sa famille et ses amis proches se sont mobilisés pour la recherche, et c’est lors d’une battue qu’ils ont fait cette macabre découverte. Philippine, une élève brillante et membre d’un groupe de scouts, était très appréciée de tous.

Un deuil s’est installé, accompagné de colère depuis l’arrestation du suspect du meurtre de Philippine. Taha O., un Marocain de 22 ans, n’aurait pas dû être sur le sol français. En effet, il avait été condamné pour un viol dans le Val-d’Oise en 2019 et faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Après avoir purgé cinq ans de prison, il aurait dû être expulsé en juin, mais en raison de retards dans l’obtention de son laissez-passer par le Maroc, il a été relâché début septembre. Des lenteurs et des erreurs administratives semblent avoir contribué à cette tragédie.



🔵 Camping-cars : le salon des bonnes affaires ?

À peine de retour de vacances, les amateurs d’évasion aspirent déjà à repartir. Cette semaine, ils se sont réunis au salon des véhicules de loisirs à Villepinte, au nord de Paris (Seine-Saint-Denis). Cet événement attire 100 000 visiteurs, 160 exposants et présente 700 modèles, allant des camping-cars dernier cri aux vans plus compacts et maniables, sans oublier des véhicules extraordinaires au luxe inégalé. Malgré la hausse des prix, est-il encore possible de faire de bonnes affaires ? Quelles sont les nouveautés pour améliorer les escapades en pleine nature ? Partons à la découverte des vans et camping-cars qui composeront vos futures vacances.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Lac de Côme : le luxe à l’italienne

Des célébrités américaines telles que George Clooney et Taylor Swift ont pris l’habitude de fréquenter le lac de Côme, un véritable trésor italien qui ne cesse d’attirer de plus en plus de visiteurs. L’année dernière, il a accueilli cinq millions de touristes, un chiffre record.

Avec ses eaux bleu saphir, ses rives ornées de villas majestueuses, ses villages de pêcheurs, ses sentiers de randonnée et sa cuisine locale savoureuse, tout est réuni pour vivre la « dolce vita ». Plongez dans l’univers d’un lac enchanteur et authentique, où des Français résident quotidiennement dans ce cadre de luxe à l’italienne.

Extrait vidéo

Pour les vacances, certains font revivre les caravanes ! Mais la modernité et la technologie ne sont jamais bien loin… « Camping-cars : le salon des bonnes affaires ? »

