« 9-1-1 » du 10 septembre 2024 : vos épisodes inédits de la saison 7 ce soir sur M6

« 9-1-1 » vos épisodes inédits du 10 septembre 2024 – Ce mardi soir à la télé, M6 continue la diffusion de la saison 7 inédite de sa série à succès « 9-1-1 ».





Au programme, deux premiers épisodes inédits à suivre dès 21h10 sur la chaîne







« 9-1-1 » du 10 septembre 2024 : les deux épisodes inédits de ce soir

Saison 7 – épisode 5 : Qui suis-je ?

La 118 est appelée pour secourir un homme qui semble avoir perdu le contrôle de sa main. Pendant ce temps, Hen et Karen accueillent un nouveau membre dans leur famille. Eddie et Marisol analysent leur relation alors que Buck apprend à gérer ses nouveaux sentiments.

Saison 7 – épisode 6 : Very bad amnésie

Après des années d’attente, le jour tant attendu arrive : le mariage de Maddie et Chimney ! Mais lorsque le marié disparaît mystérieusement, les membres de l’unité 118 se lancent alors dans une course contre la montre pour s’assurer qu’il ne rate pas le jour le plus important de sa vie.



Les équipes du « 9-1-1 » interviennent pour de nouvelles urgences ce soir à partir de 21h10 sur M6 et toujours en replay sur M6+