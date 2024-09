« Amish et séducteur : le scandale Eli Weaver » : votre téléfilm ce 9 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Amish et séducteur : le scandale Eli Weaver » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 9 septembre 2024 – Ce lundi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Amish et séducteur : le scandale Eli Weaver ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Amish et séducteur : le scandale Eli Weaver » : l’histoire, le casting

Un homme surnommé « Le tombeur amish » planifie, avec la complicité de sa maîtresse, le meurtre de son épouse, provoquant un choc profond au sein de sa communauté.

Avec : Luke Macfarlane (Eli Weaver), Kirsten Vangsness (Barb Raber), Miranda MacDougall (Barbara Weaver), Brent Stait (Le détective Bruce London)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Un enfant kidnappé chez les Amish ».

« Un enfant kidnappé chez les Amish » : l’histoire et le casting

Annie, une jeune femme Amish, voit sa vie de femme et de mère bouleversée lorsque son mari choisit de quitter la communauté pour suivre un autre chemin. La situation s’aggrave lorsqu’il revient déterminé à obtenir la garde de leur fils, peu importe le prix.

Avec : Sara Canning (Annie), Steve Byers (Jacob), Gabrielle Rose (Betty), Andrew McIlroy (John)