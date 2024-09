« Belles & cruelles » : votre téléfilm ce 13 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Belles & cruelles » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 13 septembre 2024 – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Belles & cruelles ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Belles & cruelles » : l’histoire, le casting

Après des années à endurer les railleries de ses camarades de classe, Jennie, fraîchement arrivée à l’université, est déterminée à rejoindre la sororité Athena. Cependant, derrière leur façade bienveillante, les membres de cette sororité dissimulent un sombre secret…



Publicité





Avec : Tammy-Anne Fortuin (Elissa), Clara Carlo (Jennie), Emmanuel Jalbert (L’officier Kent), Leif Erik Offerdahl (Corey)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Cruelles amitiés ».

« Cruelles amitiés » : l’histoire et le casting

Deux ans après la mort de sa sœur, Sarah est devenue une étudiante studieuse en première année de faculté. Sa mère l’encourage à rejoindre la sororité dont elle a elle-même été membre. Initialement réticente, Sarah est finalement convaincue par Daisy, la présidente dynamique et ambitieuse. Séduite par les avantages et privilèges associés à son nouveau statut de « psi-kappa », Sarah se plaint néanmoins du rythme effréné imposé par Daisy, qui limite ses moments avec son petit ami Liam et l’empêche même de travailler. Lorsque ses notes commencent à chuter, son professeur d’informatique la met en garde.

Avec : Sierra McCormick (Sarah), Cassidy Gifford (Daisy), Katie Sarife (Maria), Sara Kapner (Jodi), Bridget White (Alice), Hannah Rose May (Claire)