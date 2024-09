Ça commence aujourd’hui du 13 septembre 2024 : sommaire de l’émission en direct avec des athlètes des JO

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 13 septembre 2024, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous en direct sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, Faustine accueille des athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 13 septembre 2024, l’émission en direct « Nos athlètes – Les belles histoires des JO »

Aujourd’hui, Faustine Bollaert vous propose une spéciale JO et reçoit des athlètes olympiques et paralympiques qui vont vous raconter leurs belles histoires. Cet après-midi sur France 2, on se replonge dans les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec des histoires touchantes autour des athlètes qui nous ont fait vibrer cet été.

Et à 15h05, « Ils rêvaient d’un mariage féérique, mais rien ne s’est déroulé comme prévu ! » (rediffusion)

Ce jour aurait dû être le plus beau de leur vie, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu ! Nos invités nous relatent les incidents imprévus qui ont bouleversé cette journée spéciale. Entre déconvenues et situations improbables, ce mariage est devenu un souvenir inoubliable pour tous les présents !



Présentation vidéo de Ça commence aujourd’hui du 13 septembre

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine Bollaert en direct ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.