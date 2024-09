« Brocéliande » : une saison 2 pour la série avec Nolwenn Leroy ? Réponse

Publicité





C’est ce soir que TF1 termine la diffusion de la série « Brocéliande ». Une série portée par Nolwenn Leroy, Marie-Anne Chazel et Catherine Marchal qui a réalisé de belles audiences chaque lundi soir, en se classant en tête avec plus de 4 millions de téléspectateurs.





La série « Brocéliande » aura-t-elle une saison 2 ? Réponse !







Et non, la série bretonne n’aura pas de saison 2 ! Il s’agit dès le départ d’une mini-série et tout est bouclé à l’issue des deux derniers épisodes de ce soir. On a découvert que c’est Armelle Kermabon (Catherine Marchal) qui a tué Laura, mais également qu’elle était la mère biologique de Fanny (Nolwenn Leroy).

« Je ne sais pas. Je ne sais pas si c’est toujours opportun d’aller plus loin » a d’ailleurs déclaré Nolwenn.



Lundi prochain, vous retrouverez « Monsieur Parizot », téléfilm dérivé de la série « Camping Paradis ».