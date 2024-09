Brokenwood du 22 septembre : votre épisode inédit ce soir sur France 3

Publicité





Brokenwood du 22 septembre 2024 – Ce dimanche soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 9 inédite de la série « Brokenwood ». Au programme ce soir, le second épisode inédit.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première puis en replay sur France.TV.







Publicité





Brokenwood du 22 septembre 2024

Saison 9 – Épisode 2 « On ne choisit pas sa famille »

Dolly Wadsworth célèbre ses 90 ans lors d’une somptueuse soirée dans le manoir familial. Le lendemain, le corps d’une jeune femme inconnue est découvert dans le coffre de la voiture d’un des invités, tandis que le frère de Dolly, gravement malade, est retrouvé mort. Mike et ses collègues devront naviguer entre rivalités familiales et secrets bien gardés pour distinguer la vérité des mensonges.



Publicité





« Brokenwood », présentation de la saison 9

La petite ville de Brokenwood, en Nouvelle-Zélande, conserve tout son charme… et son caractère meurtrier. Des homicides étranges, troublants et souvent déroutants surgissent au moment le plus inattendu, touchant des proches et des voisins. Leurs auteurs? Souvent les personnes les plus inattendues. Heureusement, la brigade criminelle de Brokenwood est là pour élucider ces mystères.