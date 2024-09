Zone Interdite du 22 septembre : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 22 septembre 2024 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec une rediffusion du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Écrans, sommeil, anxiété : nos ados en danger ! ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 22 septembre « Écrans, sommeil, anxiété : nos ados en danger ! »

Que se passe-t-il dans l’esprit de nos adolescents ? Un adolescent français sur deux souffre d’anxiété ou de symptômes dépressifs. Pendant plus d’un an, nous avons mené une enquête approfondie sur le mal-être de cette génération, recueillant des témoignages rares. À une période de la vie où le dialogue avec les adultes se coupe souvent, des adolescents ont accepté de partager leurs ressentis. Nous avons plongé dans leur quotidien, dans l’intimité de leur chambre, découvrant une vie hyperconnectée où écrans et réseaux sociaux règnent en maîtres.

Les jeunes d’aujourd’hui sortent moins et ont moins de contacts physiques avec leurs amis. Leur sommeil est aussi perturbé : ils dorment une heure de moins par nuit, ce qui équivaut à cinquante-deux nuits blanches par an ! Ce manque de sommeil, combiné à une réduction des interactions sociales, peut avoir des répercussions dramatiques sur leur santé mentale. À partir de quand doit-on s’inquiéter ? Comment réagir face au mal-être adolescent ? Quelles solutions existent ? Ce documentaire donne la parole aux jeunes, à leurs parents, et aux professionnels de santé, qui alertent sur la situation.



À Saint-Zacharie, dans le Var, nous avons rencontré une famille représentative. Malgré le soleil qui invite à passer du temps en famille dans le jardin, Clélia, 17 ans, reste cloîtrée dans sa chambre ou fixée sur son smartphone, connectée en permanence aux réseaux sociaux, du petit déjeuner au coucher. Sa mère, Christine, tente de limiter l’usage des écrans, mais se sent impuissante.

Les spécialistes sont unanimes : au-delà de quatre heures de réseaux sociaux par jour, le risque d’anxiété triple. Les filles sont particulièrement touchées : 40 % des adolescentes qui passent plus de cinq heures par jour à scroller montrent des signes de dépression. Val, 16 ans, exprime le sentiment de désillusion de sa génération : « On nous élève avec l’idée que le monde touche à sa fin. C’est impossible d’évaluer à quel point cela affecte notre mental. Je n’arrive pas à me projeter au-delà de 40 ans, voire beaucoup moins. » Depuis la 6e, Val souffre, malgré l’amour et le soutien de ses proches. Il témoigne courageusement, apportant un éclairage poignant sur la détresse de nombreux jeunes.

Les parents de Val, comme ceux d’Eve, 17 ans, se battent chaque jour pour soutenir leurs enfants. Mais trouver un professionnel compétent devient un véritable défi : certains départements ne comptent plus de pédopsychiatre, et il n’y a que 700 spécialistes pour trois millions d’enfants qui en auraient besoin. Nous mettons en lumière les causes de cette pénurie alarmante.

Malgré tout, des soignants continuent à se mobiliser pour aider les jeunes. Des initiatives parentales émergent, comme des stages sur-mesure, offrant à certains adolescents un espace pour découvrir ou redécouvrir les clés de leur bien-être.

« Écrans, sommeil, anxiété : nos ados en danger ! », c’est ce soir dans « Zone Interdite » dès 21h10 sur M6.