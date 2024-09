C à vous du 10 septembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 10 septembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 🇺🇸 Présidentielle américaine 2024 : Harris vs Trump, le débat très attendu. On en parle avec Lauric Henneton, spécialiste des États-Unis et maître de conférence à l’Université Paris Saclay dans

🔵 ⚽️ Jeux paralympiques : les Bleus du cécifoot sur le toit du monde. Hakim Arezki, l’un des héros de la finale de cécifoot et désormais champion paralympique



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nicolas Brenelière, maître cuisinier de France

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Capitaine Frédéric Foulquier, chef de la Musique de la Garde républicaine, interprètera un medley en live

🔵 Dans la Suite de C à vous : Carole Bouquet et Lambert Wilson pour la série « La Maison » à partir du 20 septembre sur Apple TV+; Jérôme Seydoux, producteur de cinéma, nous parlera de l’ouverture du nouveau Pathé Palace qui sera inauguré le 16 septembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 10 septembre 2024 à 19h sur France 5.