Ici Tout Commence spoiler : Lionel et ses soeurs découvrent enfin où est leur père (vidéo épisode du 13 septembre)

Ici tout commence spoiler – Où est passé Stéphane Lanneau, le père de Lionel, Zoé et Inès, dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, Greg a enfin la réponse et la partage avec eux !











Greg explique aux Lanneau qu’il a contacté Stéphane sur Facebook et qu’il lui a expliqué la situation pour avoir des réponses. Et surprise : Stéphane a répondu et envoyé un message à destination de ses enfants !

Stéphane présente ses excuses à Lionel, Zoé et Inès. Il explique être parti pour se soigner et leur assure qu’il va revenir et qu’il a hâte de les serrer dans ses bras ! Lionel ne peut laisser échapper ses larmes et tente de rassurer ses soeurs, qui ont peur qu’il ne revienne pas. Il leur dit qu’ils vont rester soudés.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1002 du 13 septembre 2024, Stéphane Lanneau réapparait

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

