C à vous du 20 septembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 20 septembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Nouveau gouvernement : la liste des nouveaux ministres se précise. On en parle avec Alain Duhamel, éditorialiste politique sur BFM TV, essayiste

🔵 Invité exceptionnel dans la suite de #CàVous : Francis Ford Coppola nous présente son film « Megalopolis » en salle le 25 septembre



🔵 📌 Inondations, sécheresse, incendies, … « Zone d’impact », une collection documentaire pour décrypter le dérèglement climatique : la présentatrice Chloé Nabedian est l’invitée de C à vous.

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Jean-Bruno Gosse, chef du restaurant “La Table des Climats” à Dijon

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Laury Thilleman, ambassadrice de la Fondation pour la Recherche Médicale, pour la Journée Mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer samedi 21 septembre

🔵 Dans la Suite de C à vous : Guillaume Durand pour son livre « Bande à part »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 20 septembre 2024 à 19h sur France 5.