C à vous du 25 septembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 25 septembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Démission de la commission européenne, choix du nouveau gouvernement, impôts… : Thierry Breton, ancien commissaire européen au Marché intérieur, est l’invité de C à vous

🔵 Meurtre de Philippine à Paris : un suspect, sous OQTF, arrêté en Suisse. On en parle avec Damien Delseny, chef du service police/justice



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Grégory Vingadassalon, chef du restaurant “Madame B” à Bordeaux

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Amir interprétera son titre “Complémentaires” en live, tiré de son nouvel album “C Amir”

🔵 Dans la Suite de C à vous : Philippine Leroy-Beaulieu, alias “Sylvie Grateau”, pour la quatrième saison de la série « Emily in Paris » sur Netflix; et Olivier Goy et Anne Fulda, pour la sortie de leur livre « Invincible » qui sort aujourd’hui

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 25 septembre 2024 à 19h sur France 5.