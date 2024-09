C à vous du 30 septembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 30 septembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





🔵 Affaire des faux assistants parlementaires du RN : premier jour d’un procès crucial. On en parle avec Tristan Berteloot, journaliste à Libération et auteur de « La machine à gagner. Révélations sur le RN en marche vers l’Elysée »

🔵 Liban : Israël frappe au cœur de Beyrouth. On reçoit Gérard Araud, ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis et Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Abdel Alaoui, chef du restaurant “Choukran” à Paris

🔵 🍽️ Au dîner d C à vous : Kilian Bron, pour le documentaire “Dolomites” disponible ce mardi sur sa chaîne YouTube

🔵 Dans la Suite de C à vous : Valérie Bonneton, Michael Youn et Yannick Noah pour le film “C’est le monde à l’envers” réalisé par Nicolas Vanier, en salle le 16 octobre; et Marie Griessinger Tapie, pour le livre “Tapie, comme Bernard” qui sort le 3 octobre

