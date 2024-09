Ici Tout Commence spoiler : Marc et Rose, le bisou ! (vidéo épisode du 3 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont prendre une tournure inattendue entre Marc Leroy et Rose Latour dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, ces deux là vont s’embrasser !











Alors que Marc a le blues suite aux départs successifs de ses deux fils de la maison, il passe un joli moment de cuisine avec Rose, qui lui remonte le moral.

Ces deux là sont de plus en plus complices et Marc remercie Rose pour sa présence à ses côtés… Et pris dans son élan, Marc embrasse Rose ! Sauf que la mère de Carla le repousse… Marc s’excuse et ils se remettent à cuisiner comme si de rien était !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1016 du 3 octobre 2024, Marc et Rose s’embrassent

