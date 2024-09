C dans l’air du 24 septembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 24 septembre 2024





C dans l’air du 24 septembre 2024 : le sommaire

⬛ Israël/ Liban : « Nous sommes au bord d’une guerre totale »

Ce mardi, le Liban est toujours sous les frappes de l’armée israélienne (Tsahal), qui cible le sud du pays. Ces bombardements surviennent après l’attaque la plus meurtrière depuis la guerre de 2006. En 48 heures, le bilan s’élève à 550 morts, dont 50 enfants, avec 1 830 blessés et des milliers de personnes déplacées. L’ONU a alerté sur le fait que ce nombre pourrait encore augmenter.



Depuis l’explosion de bipeurs et de talkies-walkies piégés la semaine dernière, le conflit entre Israël et le Hezbollah a franchi un nouveau cap, suscitant l’inquiétude à travers le monde. Lors de l’Assemblée générale de l’ONU, le spectre d’une « guerre totale » a été largement évoqué, avec le secrétaire général, António Guterres, craignant que le Liban devienne « un autre Gaza ». Les dirigeants européens ont également mis en garde contre une escalade potentiellement catastrophique.

En Israël, le Premier ministre Benyamin Netanyahou s’est félicité d’avoir renversé la situation dans le nord du pays, où le Hezbollah continue de lancer des missiles. Il a promis d’intensifier les opérations militaires pour détruire l’infrastructure du Hezbollah, tout en renforçant les dispositifs de défense.

De son côté, le Hezbollah affirme être entré dans une « nouvelle phase » dans son affrontement avec Israël, avec le soutien affiché de l’Iran. Le président iranien a insisté sur la nécessité de soutenir le Hezbollah pour empêcher que le Liban ne subisse le même sort que Gaza.

La communauté internationale, notamment via l’ONU, est mobilisée pour tenter de freiner l’escalade, alors que les regards se tournent vers les alliés respectifs des deux parties : l’Iran et les États-Unis.

