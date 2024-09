Un Si Grand Soleil spoiler : Becker sauve Evan et Alex ! Le tueur s’explique (épisode du 27 septembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1478 du 27 septembre 2024 – C’est la fin du cauchemar qui se profile pour Evan Cresson dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours et alors que le tueur s’apprête à tuer Evan et Alex, Becker va intervenir in-extremis et tirer sur le tueur en série pour le neutraliser !











Evan et Alex sont sous le choc mais sauvés !

A l’hôpital, Manu interroge Sylvain Perret, le tueur en série. Rien à avoir avec la mort de Léo il y a 23 ans ! L’homme a fait une fixette sur Céline, qu’il n’a pourtant vue que deux fois, et il a décidé de s’en prendre à toutes ses conquêtes !

Et s’il mettait toujours la fameuse chanson, c’est parce qu’il l’avait entendu la première fois chez Céline. La jeune femme n’y est donc absolument pour rien dans tout ça.



Chloé et Robin apprennent avec bonheur et soulagement qu’Evan est libre et sauvé. De son côté, Evan est profondément choqué, Janet explique à Clément qu’il va avoir besoin d’une prise en charge adaptée. Et malgré le soulagement, Chloé n’oublie pas qu’Evan l’a trompée…

