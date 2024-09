C dans l’air du 3 septembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 3 septembre 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 3 septembre 2024 : le sommaire

⚫️ Stéphane Bouchet, journaliste spécialisé dans les affaires de police et de justice, et auteur du documentaire « Dans l’enfer de la soumission chimique » qui sera diffusé sur TFX le 7 septembre, sera l’invité de Caroline Roux ce soir dans l’émission « C dans l’air ». Depuis lundi 2 septembre, un procès s’est ouvert à Avignon (Vaucluse) où 51 hommes sont jugés pour avoir accepté l’invitation d’un habitant de Mazan, qui droguait sa femme sexagénaire afin de la livrer à des inconnus. La première journée d’audience a confirmé que le procès, qui promet d’être éprouvant en raison de la gravité des faits, ne se tiendra pas à huis clos, respectant ainsi le souhait de la victime. Les audiences seront donc ouvertes au public. La principale victime, Gisèle Pélicot, avait exprimé, par l’intermédiaire de son avocat Me Stéphane Babonneau, son désir d’une transparence totale du procès. Les trois enfants du couple, également parties civiles, partagent cette volonté de publicité. Stéphane Bouchet reviendra sur l’affaire des viols de Mazan lors de son intervention.

⬛ Finances publiques, le dérapage continue



La rentrée s’annonce difficile pour le futur gouvernement. Alors qu’Emmanuel Macron n’a pas encore trouvé de Premier ministre, Bercy annonce une mauvaise nouvelle : le déficit pour 2024 devrait atteindre 5,6 % du PIB, bien au-delà des 3 % requis par l’Union européenne. La baisse des recettes fiscales et l’augmentation des dépenses des collectivités locales, avec un déficit de plus de 10 milliards d’euros prévu, sont pointées du doigt.

Manuel Bompard, de La France insoumise, critique vivement sur X la gestion économique du gouvernement. Pendant ce temps, le Nouveau Front populaire (NFP) continue de promouvoir son programme économique, incluant une hausse du SMIC à 1 600 euros et la retraite à 60 ans, financés par une augmentation des impôts sur les plus riches. Ce programme pourrait générer 100 milliards d’euros d’ici 2025, mais des économistes jugent ces mesures irréalistes compte tenu du déficit actuel de la France.

La grogne monte en France : selon un sondage, 51 % des Français souhaitent la démission de Macron, et 70 % estiment que l’absence de gouvernement est inquiétante pour l’économie. La France insoumise a même lancé une pétition pour sa destitution, déjà signée par 189 000 personnes.

La question reste : comment le futur gouvernement gérera-t-il cette crise financière et politique ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 3 septembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.