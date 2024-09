Ici Tout Commence spoiler : Cléo fait une grosse erreur en plein concours ! (vidéo épisode du 5 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Cléo va faire une énorme erreur en plein concours d’entrée dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ! En effet, dans quelques jours, en pleine épreuve de salle, Cléo va s’en prendre violemment à l’un des faux clients…











Alors que Cloé s’occupe de Billie, sa fausse cliente, voilà que Tom se lève de table pour aller aux toilettes. Cléo lâche Billie et va s’en prendre violemment à Tom, qu’elle accuse de vouloir partir sans payer ! Stanislas et Eliott doivent intervenir et ne comprennent pas le comportement de Cléo… Elle explique qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un piège.

Mais c’est fini pour Cléo, Stanislas et Eliott lui annoncent que son épreuve s’arrête là. Son erreur pourrait bien lui être fatale pour les résultats du concours d’entrée à l’institut !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 996 du 5 septembre 2024, la grave erreur de Cléo

