C dans l’air du 4 septembre 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 4 septembre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 4 septembre 2024 : le sommaire

⚫️ Caroline Roux accueillera Bruno Patino, président d’Arte France et auteur de « Rire avec le diable » (Grasset). Fils d’un réfugié bolivien, Bruno Patino a grandi entouré d’images de figures révolutionnaires devenues des icônes. Fasciné, il s’interrogeait sur les hommes derrière ces représentations, notamment sur Augusto Pinochet, le dictateur chilien à lunettes noires, qui incarnait pour lui le mal absolu.

En 1992, à l’âge de 26 ans, Bruno Patino devient correspondant pour *Le Monde* au Chili. Bien que Pinochet ait quitté la présidence, il reste commandant en chef de l’armée et maintient une relation distante avec la presse. Dernier des dictateurs de l’époque à avoir instauré l’ordre par la violence avant que les écrans et la surveillance ne prennent le relais, Pinochet fascine Patino. Animé par une étrange obsession, il est déterminé à rencontrer le général pour l’interroger, malgré les obstacles. Ce face-à-face rare, raconté dans ce livre, se déroule cinquante ans après le coup d’État du 11 septembre 1973 qui a porté Pinochet au pouvoir.

Après avoir exploré notre condition numérique dans ses précédents essais, Bruno Patino nous plonge ici dans les combats de sa jeunesse et l’ambiguïté troublante d’approcher un monstre.

⬛ Premier ministre : Bertrand, Lisnard… décision imminente



Xavier Bertrand pourrait être nommé Premier ministre par Emmanuel Macron ce mercredi, après des semaines de consultations à l’Élysée. Ce choix d’une personnalité de droite, malgré la victoire du Nouveau Front populaire aux législatives, suscite des accusations de « déni de démocratie » à gauche, où l’on critique également le bilan de Bertrand au ministère de la Santé, marqué par des réductions de lits d’hôpital et d’autres mesures controversées. Le Rassemblement national, en colère, promet de censurer cette nomination, rappelant les affrontements passés entre Bertrand et Marine Le Pen.

Pendant ce temps, l’ancien Premier ministre Édouard Philippe a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2027 dans *Le Point*, provoquant des réactions mitigées. À gauche, certains critiquent le timing de cette annonce, tandis que le RN s’interroge sur sa pertinence.

Le futur gouvernement devra aussi gérer une montée des défaillances d’entreprises, avec 33 500 faillites enregistrées au premier semestre 2024, en hausse de 18 % par rapport à l’année précédente. La fin des aides d’État liées à la crise du Covid et la faible croissance attendue (1 % en 2024) aggravent la situation, menaçant près de 100 000 emplois.

Qu’est-ce qui motive le choix de Xavier Bertrand pour Matignon ? Quels impacts pourrait avoir la candidature d’Édouard Philippe sur le mandat de Macron ? Et quelles sont les implications de l’augmentation des faillites d’entreprises ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 4 septembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.