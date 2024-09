Ça commence aujourd’hui du 11 septembre 2024 : sommaire et extrait vidéo avec Sophie Davant

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 11 septembre 2024, le sommaire – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, le numéro inédit sur le thème « Accepter son âge et bien vieillir : les célébrités nous donnent leurs recettes ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 11 septembre 2024, « Accepter son âge et bien vieillir : les célébrités nous donnent leurs recettes » (inédit)

Sophie Davant aborde sans détour les sujets du vieillissement et de la ménopause, qu’elle refuse de considérer comme des tabous. Représentante des femmes de sa génération, elle affirme que vieillir ne signifie pas subir. Cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » sur France 2, plusieurs personnalités prendront la parole pour discuter de ce sujet souvent jugé sensible.

Et à 15h05, « Amitié virtuelle : et si elles se rencontraient pour la première fois ? » (rediffusion)

Dans ce nouvel épisode de « Ça commence aujourd’hui », Faustine Bollaert accueille sur le plateau plusieurs femmes venues partager leurs expériences d’amitiés virtuelles précieuses. Pour certaines d’entre elles, l’émission réserve une surprise émouvante : elles vont rencontrer pour la toute première fois leurs amies virtuelles, sur le plateau de France 2.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 11 septembre 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

