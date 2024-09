« Comment épouser un homme riche » : votre téléfilm ce 11 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Comment épouser un homme riche » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 11 septembre 2024 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Comment épouser un homme riche ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Comment épouser un homme riche » : l’histoire, le casting

Eliza, une jeune femme romantique et rêveuse, est passionnée par les comédies romantiques des années 80. Mais le jour où elle perd à la fois son petit ami et son travail, son univers s’effondre. Désespérée, elle se tourne vers sa meilleure amie Sofia, qui nourrit l’ambition de devenir mannequin, bien qu’elle accumule les revers professionnels. Sofia propose alors de passer l’été dans les Hamptons, convaincue d’avoir trouvé la solution à leurs problèmes : épouser un homme riche. Pour cela, elle s’appuie sur un vieux livre des années 60, déniché lors d’une brocante, qui prétend être un guide infaillible. Une fois sur place, les opportunités ne manquent pas, mais les événements prennent rapidement une tournure inattendue.

Avec : Em Haine (Eliza Sloane), Cecilia Deacon (Sofia Munoz), Wern Lee (Doug), Markian Tarasiuk (Rich Hawthorne)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Un amour de bodyguard ».

« Un amour de bodyguard » : l’histoire et le casting

Amelia, princesse de Bundbury, tombe sous le charme de Wes, le jeune artiste chargé de peindre son portrait. Une fois son travail terminé, Wes retourne chez lui, aux États-Unis. Déterminée à le revoir et à découvrir s’il pourrait y avoir une belle histoire d’amour entre eux, Amelia décide de rendre visite à son oncle Andreas à Los Angeles, avant de rejoindre secrètement Wes à Chicago. Elle parvient à déjouer la vigilance de sa mère, la reine, qui l’accompagne. Cependant, au moment où elle s’apprête à partir, elle est surprise par Grady, le garde du corps de son oncle.

Avec : Brant Daugherty (Grady Beck), Sarah-Jane Redmond (Ava Bell), Vincent Gale (Andreas Bell), Philippa Northeast (Amelia Bell)