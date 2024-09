Ça commence aujourd’hui du 20 septembre 2024 : sommaire de l’émission en direct

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 20 septembre 2024, le sommaire – Ce vendredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, le numéro inédit est en direct et a pour thème « Suicide : ils sont passés à l’acte pendant les vacances ».





Ça commence aujourd’hui du 20 septembre 2024, « Suicide : ils sont passés à l’acte pendant les vacances » (inédit)

L’émission « Ça commence aujourd’hui », diffusée en direct, aborde un sujet bouleversant : « Suicide : ils sont passés à l’acte pendant les vacances ». Animée par Faustine Bollaert, cette émission donne la parole à des personnes ayant tenté de mettre fin à leurs jours ou ayant perdu un proche pendant les vacances. En explorant les raisons qui ont conduit à cet acte désespéré et en mettant en lumière le chemin de la reconstruction, l’émission vise à briser les tabous autour de ce sujet sensible et à offrir un espace de partage et de soutien aux téléspectateurs confrontés à cette réalité.

Et à 15h05, « Par ennui ou par dépit, elles ont choisi de prendre un amant » (rediffusion)

Nous sommes en compagnie de trois femmes au caractère bien trempé ! Elles partagent avec nous, sans détour, l’histoire de la fois où elles ont choisi de prendre un amant.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 20 septembre 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

