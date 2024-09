Demain Nous Appartient du 20 septembre : Sacha retrouvé mort, Benoit a une autre cible (résumé + vidéo épisode 1775 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 20 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1775 de DNA – Benoit Letellier reste introuvable ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Sacha est retrouvé mort alors que Lisa se demande comment Michaël a pu laisser filer les deux tueurs en série.





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 20 septembre 2024 – résumé de l’épisode 1775

Lisa et Michaël font le point au commissariat quand Tristan débarque. On lui a déposé un sac et un message à destination des enfants de Sacha… Pendant ce temps là, Lisa reçoit un appel : Sacha a été retrouvé mort !

Pendant ce temps là, Benoit Letellier s’apprête à commettre un nouveau crime… Cette fois, sa cible n’est autre que Mélody, la mère de Bastien et compagne de Georges. De son côté, Charles fait une promesse à Valentine. Et blessée, Mona fait face à une grosse déception.



VIDÉO Demain nous appartient du 20 septembre – extrait de l’épisode

