Cauchemar en cuisine du 19 septembre : direction Bertholène ce soir sur M6

Cauchemar en cuisine du 19 septembre 2024 – C’est une rediffusion de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce jeudi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Bertholène, en Aveyron.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur 6Play.







Cauchemar en cuisine du 19 septembre 2024, présentation

Philippe Etchebest se rend à Bertholène, une charmante petite commune située à quelques kilomètres de Rodez, dans l’Aveyron. C’est Marie, cheffe de cuisine, qui a sollicité son aide. Elle travaille aux côtés de son fils Emmanuel, qui a repris le seul restaurant du village il y a six ans. Si l’établissement connaissait un certain succès à ses débuts, aujourd’hui les clients ont déserté et la situation est critique.

Dès son arrivée, le chef est frappé par l’état du lieu : une souris morte devant l’entrée, des toilettes à la turque et des murs de salle délabrés, tout laisse à désirer. Mais c’est surtout une découverte faite quelques heures après son arrivée qui pourrait bien remettre en cause l’avenir même du restaurant…



Cauchemar en cuisine du 19 septembre 2024, extrait vidéo