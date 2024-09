Envoyé Spécial du 19 septembre : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 19 septembre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 19 septembre 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 La météo dans le brouillard

Un printemps d’une rare intensité pluvieuse, le plus humide depuis quinze ans, suivi d’un été ponctué d’épisodes de canicule, et une cérémonie d’ouverture des JO arrosée par des trombes d’eau imprévues. Pourquoi avons-nous l’impression de ne plus comprendre la météo ? Les prévisions seraient-elles moins fiables ? Depuis peu, Météo France fait face à des critiques : l’automatisation des prévisions destinées au grand public aurait entraîné une série d’erreurs dans cette institution autrefois réputée. Comment fonctionnent les applications météo sur nos smartphones et la précision qu’elles promettent n’est-elle qu’une illusion ? Face à ces incertitudes, des météorologues amateurs à travers la France proposent leurs propres prévisions hyper-localisées. Sont-elles plus fiables ?

🔴 Laurène, derniers regards

Laurène, une Parisienne dynamique de 38 ans, fait face à une épreuve bouleversante : d’ici quelques mois, elle sera aveugle en raison d’une rétinopathie auto-immune, une maladie rare qui ronge sa vue. Il ne lui reste plus qu’un mince champ visuel. Résolue à profiter de ses derniers mois de vision, elle voyage pour graver dans sa mémoire les paysages du monde, tout en préparant sa nouvelle vie en tant qu’aveugle : cours de braille, étiquetage de son quotidien, apprentissage de la mobilité avec une canne. Laurène a déjà traversé de nombreuses épreuves, notamment deux greffes du cœur et une greffe de rein. Forte de ces expériences, elle refuse de se laisser abattre et raconte son histoire avec une énergie inébranlable.



🔴 Au sommet de la ruée vers l’or

À 5 300 mètres d’altitude, nichée dans la cordillère des Andes péruviennes, La Rinconada est la ville la plus haute du monde et abrite l’une des mines d’or les plus spectaculaires. Malgré des conditions de vie extrêmes, avec un froid intense et un air appauvri en oxygène, 40 000 personnes y vivent, attirées par une seule chose : la promesse de l’or. Ce reportage vous emmène au cœur de cette ruée vers l’or moderne, dans un décor chaotique et fascinant.

🔴 Les nostalgiques de l’apartheid

Plus de dix ans après la disparition de Nelson Mandela, l’Afrique du Sud demeure profondément divisée. Le pays, encore considéré comme l’un des plus violents et inégalitaires au monde, voit cohabiter des communautés rarement unies. Parmi elles, certains extrémistes blancs regrettent l’époque de l’apartheid et militent pour une nation blanche indépendante. Dans la campagne sud-africaine, des camps paramilitaires clandestins forment des adolescents à l’autodéfense, convaincus d’être menacés par les populations noires. Un témoignage troublant sur ces tensions persistantes.

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV