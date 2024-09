Cauchemar en cuisine du 26 septembre : direction Saint-Gervais ce soir sur M6

Publicité





Cauchemar en cuisine du 26 septembre 2024 – C’est une rediffusion de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce jeudi soir sur M6. Le chef se rend à Saint-Gervais, dans le Gard.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur 6Play.







Cauchemar en cuisine du 26 septembre 2024, présentation

Le chef Philippe Etchebest va intervenir dans le restaurant de Mimose et Georget, situé à Saint-Gervais dans le Gard. Ce couple, originaire de La Réunion, a repris l’établissement il y a quatre ans. Georget, loin d’être un débutant, possède un parcours impressionnant : il a travaillé pour la prestigieuse Maison Troisgros (trois étoiles) et a été formé par Serge Chenet, un Meilleur Ouvrier de France. Un tel CV est une première dans « Cauchemar en cuisine ». Alors pourquoi Mimose a-t-elle fait appel à Philippe Etchebest pour aider un cuisinier aussi chevronné ? Le chef ne tardera pas à découvrir la situation et à être surpris. Face à cette situation hors du commun, il décidera de recourir à une nouvelle approche, radicale et déstabilisante, pour tenter de sauver le restaurant. Cette méthode audacieuse portera-t-elle ses fruits ? Philippe Etchebest parviendra-t-il à redresser l’établissement de Mimose et Georget ?

