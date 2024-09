Envoyé Spécial du 26 septembre : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 26 septembre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.













Envoyé Spécial du 26 septembre 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 L’eau minérale en eaux troubles

Ces derniers mois, l’industrie de l’eau minérale a été ébranlée par une série de scandales et de révélations : sources contaminées, prélèvements illégaux, soupçons de fraude et de tromperie à grande échelle. Pour les Français, qui consomment chaque année 9 milliards de bouteilles, la confiance s’est envolée. Peut-on encore faire confiance à l’eau minérale ?

🔴 Vie chère : colère sous les tropiques

Depuis trois semaines, la Martinique est secouée par un vaste mouvement social contre la vie chère, avec des prix en moyenne 40 % plus élevés qu’en métropole, selon l’INSEE. Des manifestations, parfois accompagnées de violences et de dégradations, ont eu lieu à Fort-de-France et dans d’autres communes. Envoyé Spécial est allé à la rencontre des Martiniquais qui subissent cette flambée des prix, ainsi que des leaders de ce mouvement inédit, né sur les réseaux sociaux, en marge des syndicats traditionnels. Les revendications pointent le système économique insulaire et la concentration du secteur de la grande distribution entre les mains des “Békés” – les descendants des colons.



Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV