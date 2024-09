Publicité





La Grande Librairie du 11 septembre 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Ce soir, Augustin Trapenard reçoit Gaël Faye, Boris Cyrulnik, Amélie Nothomb, Clémentine Mélois et Virginia Tangvald.





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5







La Grande Librairie du 11 septembre 2024 : invités et sommaire

📕 GAËL FAYE – Jacaranda (Grasset)

Huit ans après le succès de Petit Pays, voici donc Jacaranda, qui en plus d’être un événement, est un très grand roman. Une plongée dans le Rwanda d’aujourd’hui, trente ans après le génocide des Tutsis, entre non-dits, colère et réconciliation.

📗 BORIS CYRULNIK – Les deux visages de la résilience (Odile Jacob)

Dans un ouvrage collectif intitulé Les deux visages de la résilience, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik s’interroge sur la récupération à tout-va de ce terme, et dénonce un certain nombre de contre-sens et de raccourcis. Une mise au point nécessaire.



📙 AMÉLIE NOTHOMB – L’impossible retour (Albin Michel)

Que serait une rentrée littéraire sans notre fée-marraine Amélie Nothomb ? L’impossible retour est son trente-deuxième roman – un récit vibrant, quelque part entre le journal intime, le carnet de voyage, et la déclaration d’amour.

📘 CLÉMENTINE MÉLOIS – Alors c’est bien (L’Arbalète/Gallimard)

Dans un livre fantasque et délicat qui s’appelle Alors c’est bien, Clémentine Mélois érige un monument en l’honneur de son père, le sculpteur et artiste Bernard Mélois, décédé en juin 2023. Et si la clé, pour composer avec le malheur, était de garder son âme d’enfant ?

📕 VIRGINIA TANGVALD – Les enfants du large (JC Lattes)

Virginia Tangvald se lance sur les traces de son père, le navigateur de légende Peter Tangvald, et fait surgir autour de lui autant de mystères que de tragédies. Avec Les enfants du large, elle tente de réparer des silences, de s’affranchir de fantômes, et de déjouer sa destinée.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 11 septembre 2024 à 21h sur France 5.