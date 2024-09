Cyril Hanouna annonce qu’il va déposer plainte contre l’ARCOM et se battre pour conserver C8 (VIDÉO)

Publicité





C’était la rentrée hier soir pour Cyril Hanouna et son talk « Touche pas à mon poste » sur C8. L’occasion pour l’animateur pour revenir sur la décision de l’ARCOM de supprimer C8 de la TNT dès mars 2025. Une décision annoncée en juillet qui a fait beaucoup de bruit et pour laquelle C8 a déjà déposé un recours.





Cyril Hanouna a annoncé sa décision de porter plainte contre l’ARCOM pour harcèlement et il a affirmé qu’il avaient choisi de supprimer C8 pour l’atteindre.







« Pour moi, la cible c’est moi ! Il y a un membre de l’Arcom qui a dit clairement, le problème c’est Cyril Hanouna » a déclaré l’animateur hier soir dans TPMP. « Ils ont enlevé toute une chaîne parce qu’un animateur ne leur revenait pas entre 18h et 21h. C’est juste ça ! »

« Je considère que je fais l’objet d’un harcèlement répété et réitéré concernant mon travail à la télévision et maintenant à la radio. J’ai décidé de certainement saisir la justice afin d’établir les responsabilités pénales de tous les auteurs de harcèlement et de mettre un terme à cette vague de rage et de haine à mon encontre venant de toute part entraînant un préjudice conséquent. »



« J’ai saisi un cabinet d’avocats qui va déposer cette semaine une plainte puisque je me considère harcelé par l’Arcom qui derrière engendre des messages de haine sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, je veux qu’ils s’expliquent du deux poids deux mesures qui est fait envers ma personne. Ils ne peuvent pas empêcher quelqu’un de travailler et aujourd’hui, l’Arcom m’empêche de travailler »

Cyril Hanouna a parlé de l’avenir de TPMP et C8, affirmant qu’il se battrait juqu’au bout : « ‘TPMP’ va continuer jusqu’à fin février, C8 va faire de nombreux recours pour que cette décision de l’Arcom n’aboutisse pas. Aujourd’hui, il y a le Conseil d’État, d’autres recours. (..) Je serai là, je me battrai jusqu’au bout pour que les 400 salariés aient du travail en mars. Quoi que je fasse je les prendrai tous avec moi, je continuerai à me battre pour mes idées, vos idée. (…) C’est une décision extrêmement grave. Et ceux qui se réjouissent aujourd’hui seront ceux qui seront sanctionné demain ! »

