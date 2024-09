Plus Belle La Vie du 3 septembre 2024 : Méline avoue tout, un grand danger plane (résumé + extrait vidéo épisode 161 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 3 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 161 de PBLV – Méline est au commissariat ce lundi dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais si elle reconnait avoir tiré lors du gala de charité, elle refuse d’avouer avoir tué Rossi.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 3 septembre 2024 – résumé de l’épisode 161

Méline se trouve en cellule avec la fille de Rossi. Cette dernière la confronte en lui demandant pourquoi elle a tué son père. Méline lui répond qu’elle ne devrait pas être là et lui explique que son père était un tricheur et un manipulateur, qui a bâti sa vie en détruisant celles des autres. La fille de Rossi insiste pour que Méline avoue. Sous la pression, Méline finit par avouer qu’elle l’a tué. Mais en réalité, Méline délire et il n’y a personne en face d’elle. Ariane arrive et lui demande à qui elle parle. Méline répond qu’elle veut voir la juge.

Plus tard, Méline Liao avoue à la juge avoir tué Rossi. Elle explique tout, disant qu’elle s’est reconnue dans la fille de Rossi et qu’elle voulait lui éviter un désir de vengeance. La juge lui confie qu’elle a apprécié travailler avec elle et lui souhaite bonne chance pour les épreuves à venir.



Publicité





Au commissariat, Méline demande à Patrick et Ariane l’autorisation de dire un dernier mot à tout le monde. Patrick accepte, et Méline s’excuse. Elle est ensuite conduite en prison. Pendant ce temps là, Morgane ne se sent pas bien. Patrick vient lui parler. Elle avoue qu’elle en veut à Méline Liao et se sent trahie. Patrick lui explique que personne n’est parfait et qu’elle devra apprendre à se blinder dans ce métier.

Ariane, Samuel et Patrick trinquent face à la mer, satisfaits d’avoir bouclé l’enquête. Ils se demandent qui prendra la place de commissaire, et Patrick annonce que le nouveau commissaire arrive demain.

Pendant ce temps, Kilian galère toujours avec le site des déclarations de salaires. Apolline propose de l’aider, mais leurs efforts sont vains, l’accès restant bloqué. Apolline lui conseille alors de contacter l’URSSAF. Exaspérée par l’attitude de Kilian, elle lui reproche de ne pas se concentrer. Kilian ferme l’ordinateur et annonce qu’il doit aller travailler…

Yanis débarque au Pavillon des Fleurs, furieux. Il veut savoir qui est l’homme qui a récupéré ses enfants à l’école. Il perd son sang-froid et s’emporte violemment contre Blanche et Luna, les accusant d’être responsables.

Au Mistral, Thomas essuie des verres et informe Barbara que c’est bien la commissaire qui a tué Rossi. Barbara a du mal à comprendre qu’elle soit allée aussi loin, mais Thomas dit qu’il peut comprendre. Barbara lui dit qu’elle l’aime et souligne qu’il ne garde pas de rancune envers celle qui a failli le tuer.

Jennifer complimente Barbara sur son dessert, heureuse d’avoir repris le travail. Barbara lui propose de célébrer ça avec un apéritif ce soir, en compagnie de Blanche et Luna. Jennifer accepte avec plaisir.

Barbara raconte à Thomas le projet de la cheffe chez qui elle a fait son apprentissage. Elle doit se rendre chez elle le lendemain pour la présenter à Blanche et Luna, mais cela tombe pendant ses heures de travail. Thomas lui accorde sa journée. Le soir, lors de l’apéritif, Blanche et Luna sont enthousiastes. Luna parle à Barbara et Jennifer de la visite de Yanis, qui les a effrayées. Elle accepte la virée dans le Lubéron et Barbara dit à Jennifer qu’elle est la bienvenue. Yanis, caché derrière la porte, les écoute.

Enfin, Kilian remet à Aya l’argent du loyer de la résidence en liquide. Aya est surprise mais le remercie. Thomas demande à Kilian pourquoi il paie en espèces. Kilian explique qu’il a bien fait les déclarations, mais qu’il y a eu un problème informatique.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : une liaison secrète, un corbeau, les résumés jusqu’au 20 septembre 2024



VIDÉO Plus belle la vie du 3 septembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.