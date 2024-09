Ici tout commence du 3 septembre : Lionel dans de sales draps, il fait une découverte (résumé + vidéo épisode 994 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 3 septembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 994 – Lionel est dans de sales draps ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, alors que son père est toujours introuvable et qu’il ment à ses soeurs, voilà qu’il n’y a plus d’électricité à la maison !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 3 septembre 2024 – résumé de l’épisode 994

Nouvelle galère dans la famille Lanneau : une coupure de courant vient semer le trouble. Tandis que le père est toujours introuvable et que Lionel dissimule sa disparition, Zoé semble plus préoccupée par cette panne d’électricité que par son concours d’entrée à l’Institut… Et Inès prend mal le fait que leur père ait écrit à Zoé mais pas à elle. Lionel lui assure qu’il va le faire… Il est dans de sales draps et doit tout gérer alors que le concours du master approche.

Et Lionel découvre que leur père n’a pas payé la facture… Il payait toutes les factures des derniers mois en faisant des chèques sans provision !



À l’Institut, Cléo cherche à se lier d’amitié avec les autres, tandis que Marc Leroy commence à enquêter sur un énigmatique voleur de figues.

Ici tout commence du 3 septembre 2024 – extrait vidéo

