Demain Nous Appartient du 14 septembre : Martin fait appel à Lisa (résumé + vidéo épisode 1771 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 14 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1771 de DNA – Face à l’urgence de retrouver Sacha et Benoit, Martin prend la décision de faire appel à Lisa ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 14 septembre 2024 – résumé de l’épisode 1771

Martin a finalement décidé de faire appel à Lisa pour tenter de retrouver Benoit Letellier et Sacha Girard. Michaël émet des réserves à cause du passif de Lisa mais Martin lui assure que c’est celle qui connait le mieux Letellier, elle peut les aider à les localiser et comprendre qui Benoit va cibler. Lisa les rejoint, elle pense que Benoit fait diversion avec les Delcourt…

Sous la pression de l’inquiétude de Damien, Charles est contraint de dévoiler le secret de sa sœur. De son côté, Manon enquête discrètement sur la vie amoureuse de Nordine. Quant à Chloé, elle suit des cours particuliers en parallèle de sa rentrée.



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Lisa découvre la vérité ! (vidéo épisode du 18 septembre)

VIDÉO Demain nous appartient du 14 septembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.