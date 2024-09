Plus Belle La Vie du 20 septembre 2024 : Vanessa s’attaque à Thomas, Blanche s’effondre (résumé + extrait vidéo épisode 174 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 20 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 174 de PBLV – Les choses tournent mal pour Barbara cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, alors que Vanessa Kepler la fait chanter, Barbara craque et se fait griller par Thomas et Samuel !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 septembre 2024 – résumé de l’épisode 174

Barbara retrouve Thomas au Mistral. Il lui avoue qu’il est bouleversé par ce qu’elle lui a révélé la veille : il est désormais au courant de toute l’histoire. Barbara lui annonce que Vanessa Kepler sait tout et les fait chanter. Elle exige le Pavillon des Fleurs ainsi qu’une part majoritaire dans le Mistral. Thomas ne comprend pas pourquoi elle tient autant à leur bar, mais il assure à Barbara qu’ils trouveront une solution.

Pendant ce temps, Samuel et Jennifer prennent le petit déjeuner. Il la questionne sur sa nuit agitée car il l’a entendue crier « au secours ». Inquiet, il lui demande si quelque chose la tracasse. Jennifer assure que non. Samuel mentionne ensuite Barbara, qu’il a croisée la veille et trouvée très mal en point. Jennifer lui dit qu’elle ne sait rien… Samuel suggère à Jennifer de lui proposer son aide. Jennifer donne rendez-vous à ses amies au Pavillon des Fleurs avant de partir travailler. Samuel la regarde partir, perplexe, elle porte le gilet où il manque un bouton…



Au Mistral, Thomas négocie avec Vanessa Kepler, lui proposant 10% des parts du bar. Vanessa refuse, exigeant 51% ! Thomas s’insurge, mais Vanessa lui rappelle qu’il n’a pas le choix. Pendant ce temps, au Pavillon des Fleurs, Blanche et Luna font leurs cartons. Luna remarque que Blanche est pâle et semble fiévreuse.

Au bar, Kilian est choqué d’apprendre que Thomas envisage de vendre à Vanessa Kepler pour renflouer les caisses. Il ne comprend pas pourquoi Thomas lui cède une part si importante. Thomas lui révèle que Vanessa détiendra 51% des parts, ce qui met Kilian en colère. Il devine que Thomas cache quelque chose de grave, mais ce dernier lui demande de lui faire confiance.

Au Pavillon des Fleurs, les quatre copines sont réunies. Luna s’emporte contre Barbara, lui reprochant d’avoir voulu se dénoncer sans les consulter. Barbara, furieuse, revendique son droit de dire la vérité. Le ton monte entre elles, et Luna accuse Blanche d’être la cause de la vengeance de Vanessa. Blanche s’effondre soudainement, inconsciente !

Ariane croise Djawad et lui demande pourquoi il n’a pas répondu à ses messages. Djawad lui rappelle qu’elle a décidé de rompre la veille… Ariane, visiblement déçue, lui explique que l’adoption de sa fille lui prend toute son énergie. Djawad l’embrasse alors que Patrick surgit et lui passe les menottes. Ariane lui explique que Djawad ne l’a pas agressée. Comprenant sa méprise, Patrick libère Djawad et repart, gêné. Au commissariat, Ariane retrouve Patrick, encore secoué par l’incident. Elle lui assure que ce n’est pas sérieux avec Djawad et qu’elle est en train de le quitter. Elle lui demande de ne rien dire, mais Patrick, encore troublé, informe Babeth.

De leur côté, Mirta et Robert participent à une opération de nettoyage des plages. Robert attend Jules, qui promet chaque année de venir mais ne se présente jamais. Mirta remarque leur relation distante, et Robert avoue que son travail l’a toujours empêché de consacrer du temps à son petit-fils. Plus tard, Mirta et Robert, satisfaits de leur travail, décident de danser. Alors qu’ils s’embrassent, Jules arrive, les surprenant.

