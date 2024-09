Demain Nous Appartient du 24 septembre : Lisa va-t-elle mourir ? (résumé + vidéo épisode 1777 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 24 septembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1777 de DNA – Lisa est hospitalisée, entre la vie et la mort ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Benoit a voulu la tuer et Lisa a été opérée, son pronostic vital est engagé.





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 24 septembre 2024 – résumé de l’épisode 1777

A l’hôpital Saint Clair, Amel est au chevet de Lisa. Aaron la rejoint et lui explique qu’il a parlé au chirurgien qui l’a opérée. Son état est stabilisé mais son pronostic vital est toujours engagé, ils ne peuvent pas se prononcer pour l’instant. Lisa va-t-elle mourir ? Amel est terrifié à l’idée de perdre sa soeur et fond en larmes. Victoire et Aaron tentent de la réconforter.

Pendant ce temps là, Diego et Camille font une bourde qui pourrait leur coûter cher. Et Aurore décide de déclarer la guerre à William ! Pour lui faire payer de faire trainer le divorce, elle revoit ses attentes à la hausse…



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Timothée va mal, il avoue que… (vidéo épisode du 26 septembre)

VIDÉO Demain nous appartient du 24 septembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.