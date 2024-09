Les Cinquante du 12 septembre : qui a été éliminé lors du jeu du Gladiateur ? (résumé + replay épisode 9)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 9 du jeudi 12 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 9 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que le Lion les convoque dans l’arène face au Gladiateur.





Nicolas stresse à l’idée qu’Hillary revienne et apprenne qu’il n’a pas voté pour elle… Maissane n’est pas sereine du tout.







Publicité





Le clan de Kévin G, Simon, et Cassandra décide que si c’est Hillary, ils vont faire exprès de perdre pour qu’elle réintègre le jeu !

Place à l’affrontement dans l’arène. Les joueurs doivent tous se placer en cercle dans l’arène. Le Lion fait ensuite entrer le Gladiateur, ils découvrent que c’est Hillary ! Elle va devoir tous les battre pour réintégrer le jeu. Hillary est placée au milieu, il y a des balles noires au pied des joueurs. Elle doit toutes les récupérer 2 par 2, mais si les 50 parviennent de la toucher avec le ballon rouge 5 fois elle perdra le jeu. En cas de victoire, elle pourra éliminer le joueur de son choix et prendre sa place !



Publicité





C’est Lydia qui commence à jouer et à tirer avec le ballon rouge. Elle ne sait pas ce qu’elle va faire. Elle décide volontairement de ne pas la toucher. Tout les tirs sont mauvais ! Gaëtan est le premier à la toucher. Jean-Pascal tire et la touche aussi. Les marseillais décident de se passer le ballon entre eux pour la protéger. Et sans grande surprise, la victoire est pour Hillary.

Le Lion félicite Hillary, qui peut maintenant choisir d’éliminer qui elle veut. Elle demande qui l’a sauvée lors de la cérémonie d’élimination. Nicolas avoue ne pas avoir voté pour elle. Hillary décide finalement d’éliminer Yaël pour venger Kim !

Nicolas se sent redevable envers Hillary, il lui donne sa parole que la prochaine fois il votera pour elle. Et tout le monde dit au revoir à Yaël. Nikola décide de faire un point sur les alliances et des tensions apparaissent… Et Julie B. est sous le charme de Jordan alors alors que Nikola se rapproche de Séphora.

Les Cinquante, le replay du 12 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 9 ce jeudi 12 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 13 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 10.