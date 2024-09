The Voice Kids : résumé et replay des dernières auditions à l’aveugle (7 septembre 2024)

Publicité





The Voice du samedi 7 septembre 2024, résumé et replay – C’est parti pour la quatrième et dernière soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2024 de The Voice Kids. Lara Fabian, Slimane, Claudio Capeo et Patrick Fiori terminent la formation de leurs équipes.





La soirée débute avec Anastasia, 14 ans, qui chante « Don’t rain on my parade » de Barbara Streisand. Patrick se retrouve très vite. Et les autres coachs se retournent ensuite ! Elle choisit finalement de continuer avec Patrick.







Publicité





Place ensuite à Louis, 14 ans, qui était déjà venu il y a deux ans mais aucun coach ne s’était retourné. Il chante « Casting » de Christophe Maé. Claudio Capéo se retourne, Lara suit, et Patrick au dernier moment ! Louis décide d’aller avec Claudio.

On continue avec Marylou, 13 ans, qui reprend « American Boy » d’Estelle. Lara Fabian se retourne dans les derniers instants, elle rejoint donc son équipe.



Publicité





Laïna, 12 ans, chante « Meu Pai, c’est mon père » de Tony Carreira. Aucun coach ne se retourne.

Livanni, 13 ans, interprète « Le chanteur » de Daniel Balavoine. Slimane et Claudio se retournent. Il choisit d’aller avec Slimane !

Israël, 12 ans, chante « Lovely » de Billie Elish. Les quatre coachs se retournent en même temps à la fin ! Slimane choisit de bloquer Lara Fabian. Et il choisit Slimane !

Hugo, 13 ans, reprend « Si seulement je pouvais lui manquer » de Calogero. Lara et Claudio se retournent dans les derniers instants. Il choisit Lara !

Charlie, 7 ans, chante « Dommage » d’Ezra Muqoli. Patrick et Claudio se retournent à la fin. Elle hésite et finit par rejoindre Patrick !

Izalyne, 12 ans, chante « River Deep, Mountain High » de Tina Turner. Lara se retourne seule, elle rejoint donc son équipe. Et Lara a désormais son équipe au complet !

On continue avec Ambroise, qui chante « Roméo kiffe Juliette » de Grand Corps Malade. Patrick se retourne, Claudio suit. Il choisit Claudio Capéo !

Juliette, 9 ans, chante « La Bikina », b.o du film « Coco ». Aucun coach ne se retourne.

Tymao, 12 ans, reprend « Forrest » de Soprano. Patrick et Claudio se retournent. Il décide d’aller avec Claudio.

Noéline, Lowen et Eloane sont frère et soeurs. Ils chantent « Barracuda » de Julien Doré . Slimane, Patrick et Claudio se retournent. Ils choisissent Slimane ! L’équipe de Slimane est au complet.

Inès, 12 ans, chante « Mon idole » de Janie. Patrick et Claudio se retournent. Elle choisit Claudio Capéo !

April, 12 ans, reprend « Pardonne-moi » de Louane. Patrick, le seul à avoir encore une place, se retourne et elle intègre son équipe.

The Voice Kids du 7 septembre 2024, le replay

Cette troisième soirée de la saison 2024 de The Voice Kids est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 1er prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 7 septembre pour l’épisode 4 !